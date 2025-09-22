Re Carlo ha incontrato Ethel Caterham con i suoi 116 anni la donna più anziana al mondo Da sempre innamorata di lui Leggi Amicait

Per anni re Carlo è stato considerato uno degli scapoli royal più ambiti al mondo. Incarnazione dello stile e dell’eleganza british, seppur con canoni estetici non certo convenzionali. Il fatto di essere destinato al trono, certo, ha fatto la sua parte. Fino a quando non ha portato all’altare Lady Diana, nel 1981, il primogenito della regina Elisabetta ha fatto girare la testa a diverse donne della upper class britannica. Re Carlo, inguaribile seduttore. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima. E non solo l’età che avanza – è nato nel 1948 – ha lasciato i segni sul fisico del sovrano. 🔗 Leggi su Amica.it

