Razzia al negozio IT Clinic in via Emilia Est bottino da 20mila euro

Modenatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Razzia nel negozio IT Clinic in via Emilia est a Modena, specializzato nella vendita di smartphone e pc portatili.Poco prima delle 4 di questa mattina i malviventi, entrambi incappucciati e ripresi dalle telecamere di sorveglianza interne, hanno forzato la porta d’ingresso dell’attività e hanno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: razzia - negozio

Spaccata in negozio in pieno giorno. I malviventi fanno razzia di cellulari

Ruba una bici e fa razzia in un negozio: il ladro aveva la gamba ingessata

Ruba abiti al centro commerciale a Genova, si cambia e fa razzia anche in un negozio di cosmetici: arrestato

Razzia al negozio IT Clinic in via Emilia Est, bottino da 20mila euro.

Spaccata in negozio in pieno giorno. I malviventi fanno razzia di cellulari - Nel mirino dei ladri un negozio di telefonia e accessori nella centrale via Casanova. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Razzia Negozio It Clinic