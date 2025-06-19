Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
"In corso della Repubblica la ciclabile poteva essere a doppio senso..." tg24.sky.it
Don Mario Cucciniello: “Eccomi, per fare la volontà di Dio” anteprima24.it
Il superenalotto bacia Terni, centrato un cinque da 22mila euro anteprima24.it
Erika Kirk perdona l’assassino di suo marito Charlie: un momento di grande emozione lalucedimaria.it
Romano: “Gimenez non pensa al mercato, si prende la sue responsabilità”. Ecco cosa vuole pianetamilan.it
Lotta alla contraffazione, sequestrati oltre 13mila articoli ilrestodelcarlino.it
Sommer o Martinez: chi è il portiere titolare dell’Inter? Chivu: “Non vorrei che in futuro possa succedere qualcosa che ci lascia senza soluzioni”
Erano tanti i temi attorno ai quali c’era curiosità prima della sfida tra Inter e Sassuolo, termina... ► ilfattoquotidiano.it
Corteo per Gaza, FiPiLi invasa dai manifestanti
Pisa, 22 settembre 2025 – Almeno 4mila persone, secondo le stime delle forze dell’ordine, i manifes... ► lanazione.it
Lidl lancia in Europa la campagna che celebra il valore autentico
Con il debutto simultaneo in trentuno Paesi europei, Lidl inaugura oggi un nuovo capitolo comunicat... ► sbircialanotizia.it
Studenti e sindacati in corteo pro Gaza
Tarantini Time QuotidianoLa bandiera della Palestina ha sventolato in piazza della Vittoria, a Tara... ► tarantinitime.it
Poliziotto suicida in Questura: chiesti più psicologi affinché nessun agente debba più sentirsi solo
Secondo le organizzazioni sindacali di polizia, Siulp di Michele Carota, Sap di Giuseppe Vigilante... ► foggiatoday.it
Temporali travolgono Nord Italia: Seveso e Bormida esondano
Il ritorno dell’autunno porta con sé piogge torrenziali che, da nord a sud, stanno mettendo a dura ... ► sbircialanotizia.it
Termina campagna abbonamenti: occupata metà capienza del PalaPentassuglia
BRINDISI - È terminata la fase di vendita libera della campagna abbonamenti della Valtur Brindisi ... ► brindisireport.it
Hobbit Day, la giornata dedicata al mondo di Tolkien. Dalla Terra di Mezzo ai compleanni di Bilbo e Frodo Baggins
Il 22 settembre non è un giorno qualunque per gli appassionati del mondo creato da J.R.R. Tolkien. ... ► quotidiano.net
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 settembre 2025
Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 22 settembre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di... ► comingsoon.it
Sciopero per Gaza: bloccati i porti, in ventimila a Roma. Tutti gli orari della protesta, dalla scuola ai trasporti
Giornata di protesta nazionale di 24 ore indetta da Usb e dai sindacati di base in solidarietà alla ... ► vanityfair.it
Infortunio Zalewski, ore di apprensione in casa Atalanta: cosa filtra sull’esterno in vista del big match contro la Juventus
di Redazione JuventusNews24Infortunio Zalewski, sono ore di apprensione in casa Atalanta per compren... ► juventusnews24.com
Previsioni meteo: su Catania bel tempo fino a martedì, poi primi segnali d’autunno
L'anticiclone subtropicale continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sulla Sicilia,... ► cataniatoday.it
Tutto a posto finché non arriva il finale: trama, cast e dove guardare il film su Rai 1
Il film italiano del 2024 intitolato Tutto a posto – Purché finisca bene si inserisce nella tradizi... ► jumptheshark.it
Leclerc e Sainz di nuovo insieme: disavventura notturna sulle strade italiane
I due ex compagni di Scuderia hanno avuto un imprevisto al rientro dal Gp di Baku (dove il pilota sp... ► video.gazzetta.it
Caschetto scalato: un taglio e le sue mille versioni
Hai detto caschetto scalato medio? Quasi come una formula magica, queste tre parole associate insie... ► amica.it
Uomini e donne, nuovi colpi di scena al trono over con un ex tronista
il ritorno di un grande protagonista a uomini e donne La nuova stagione di Uomini e Donne, partita ... ► jumptheshark.it
Lino Banfi riunisce il cast de “L’allenatore nel pallone” dopo 41 anni: da Aristoteles a Sergio Martino, la festa nel suo ristorante
La “bi-zona” ci manca come l’aria. Per fortuna che ogni tanto Lino Banfi pensa ai suoi affezionati ... ► ilfattoquotidiano.it
Italiani e divertimento: le attività preferite dentro e fuori il web
Il divertimento in sé e per sé può abbracciare tante sfumature della nostra sfera personale. Può st... ► zon.it
L'ammissione choc dell'ex Nas Lusi: Cts all'oscuro delle mascherine regalate alla Cina
Mentre a Bergamo i medici privi di mascherine e Dpi sarebbero morti pur di andare a trovare a domic... ► ilgiornale.it
Voldemort donna nella serie TV di Harry Potter: cosa aspettarsi
le novità sulla serie tv di harry potter: il ruolo di voldemort potrebbe essere affidato a un’attri... ► jumptheshark.it
Maltempo al Nord: donna dispersa in un campeggio nell’Alessandrino
Forti piogge e gravi disagi per il maltempo in Piemonte, Lombardia e Liguria. Numerosi gli interven... ► lettera43.it
Di Canio precisa sulla Juve: «Solida a livello mentale ma non sotto l’aspetto tecnico tattico. Tudor sta facendo bene ma se fossi in lui…»
di Redazione JuventusNews24Di Canio precisa sulla Juve: «Solida a livello mentale ma non sotto l’asp... ► juventusnews24.com
Volume "Le Basiliche Papali nelle foto stereoscopiche e nelle cartoline d’epoca": presentazione alla Biblioteca comunale
La Biblioteca comunale e l'Assessorato alle Politiche Culturali della città di Messina promuovono ... ► messinatoday.it
Tyler Posey scrive il sequel di Teen Wolf
tyler posey protagonista di un nuovo progetto legato a teen wolf Tra gli appassionati di Teen Wolf ... ► jumptheshark.it
Società storica aretina, riprendono gli incontri
Arezzo, 22 settembre 2025 – Sarà dedicato alle famiglie signorili insediate nel territorio aretino ... ► lanazione.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 22 09 2025 ore 12:25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ... ► romadailynews.it
Assistenza continua per i trapiantati di rene: al Perrino 400 visite in cinque anni
BRINDISI - Il paziente in dialisi cronica vive un percorso articolato, fatto di terapie continuati... ► brindisireport.it
Trevisani avverte: «Inter Sassuolo? I nerazzurri staccano la testa scientificamente. Pio Esposito mi ricorda quell’attaccante del passato»
di RedazioneIl noto giornalista e telecronista, Riccardo Trevisani, ha sottolineato il calo di atten... ► internews24.com
Il Quasar Village compie 11 anni: super festa con Cristina D’Avena
Sarà un compleanno indimenticabile quello che si prepara a festeggiare il Quasar Village. Domenica... ► perugiatoday.it
Il dolore del padre di Paolo: «Mio figlio vittima di bullismo, non si inventi nulla»
ABBONATI A DAYITALIANEWS Parole cariche di dolore e rabbia quelle di Giuseppe Mendico, papà di ... ► dayitalianews.com
Equinozio turbolento: piogge e vento segnano il debutto dell’autunno
L’autunno irrompe con uno strappo netto: una perturbazione atlantica inaugura la cosiddetta tempest... ► sbircialanotizia.it
Romano: “Gimenez non pensa al mercato, si prende la sue responsabilità”. Ecco cosa vuole
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato su 'YouTube' anche della situazione legata a S... ► pianetamilan.it
Maltempo a Milano, esonda il Seveso: sacchi di sabbia davanti a porte e cancelli
Il fiume Seveso è esondato nella zona nord di Milano, nel quartiere Prato Centenaro, a causa di una... ► lapresse.it
Sciopero per Gaza, a Torino fiume di manifestanti in corso Vittorio Emanuele II
Migliaia di persone in corteo a Torino in occasione dello sciopero e delle manifestazione in sosteg... ► lapresse.it
She said maybe: la verità dietro il film di netflix
Il panorama cinematografico contemporaneo si arricchisce di produzioni che combinano elementi di co... ► jumptheshark.it
Harry Styles ha corso la maratona di Berlino sotto le tre ore
Domenica 21 settembre il cantante e cantautore inglese Harry Styles ha corso la maratona di Ber... ► lapresse.it
Nord Corea, Kim Jong un apre a dialogo con Usa ma alle sue condizioni: "Washington smetta di chiederci la denuclearizzazione, Trump? Bei ricordi"
Il leader supremo nordcoreano si dice disposto a ricucire i rapporti con Washington purché gli Usa... ► ilgiornaleditalia.it
Rievocazione storica fondazione Catenanuova, presente anche una rappresentanza di Aci Catena
E’ stata una esperienza straordinaria, di comunione, fratellanza e spirito di appartenenza, quella... ► cataniatoday.it
ProPal bloccano il porto di Marghera: «Da qui partono le armi per Israele». Polizia schierata con agenti in assetto antisommossa
Giornata di scioperi e manifestazioni quella di oggi, 22 settembre. I manifestanti proPal da tutto i... ► ilgazzettino.it
Giornale radio del mattino, lunedì 22 settembre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo Giornale radio del mattino, lune... ► lapresse.it
Disabili, al via lavori per realizzare 40 scivole su piazze e marciapiedi
L’Amministrazione comunale ha approvato un intervento per l’abbattimento delle barriere architetto... ► cataniatoday.it
Cede cocaina a una cliente: segnalata la donna, arrestato il pusher
Nell’ambito di un servizio antidroga effettuato nei giorni scorsi, la sezione antidroga della Squa... ► pisatoday.it
Orsini: "Per aumentare salari servono produttività e investimenti"
Bologna, 22 set. (askanews) - "Per aumentare i salari bisogna fare una cosa semplice" ovvero "contra... ► quotidiano.net
Taranto accende la festa per i XX Giochi del Mediterraneo: istituzioni, musica e spettacolo alla Rotonda del Lungomare
Tarantini Time QuotidianoUna folla calorosa ha gremito la Rotonda Marinai d’Italia del Lungomare pe... ► tarantinitime.it
Brindisini scomparsi: via libera all'intitolazione di strade e rotatorie
BRINDISI – Intitolazione di vie e rotatorie e una targa commemorativa. Brindisi rende omaggio a ci... ► brindisireport.it
Lotto, weekend d’oro per la Campania: le vincite su tutto il territorio regionale
Tempo di lettura: 2 minutiCampania fortunata con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 19 e sabato 20 ... ► anteprima24.it
Dal sangue versato al sangue donato, tre giornate al Papardo dedicate alla solidarietà e contro la violenza
Per ricordare il valore dell’impegno per la Legalità e la Giustizia il presidente Renato Schifani ... ► messinatoday.it
Roma, sfratto rinviato per il Caffè Greco: esecuzione slitta dopo il 26 novembre
(Adnkronos) – Da luogo di incontro e rifugio di artisti e intellettuali a locale svuotato e messo s... ► webmagazine24.it
Pd Sannio, definiti i 7 nomi proposti per l’assemblea regionale
Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’ampia consultazione territoriale che nelle ultime due settimane h... ► anteprima24.it
Festival del libro: il lancio dell'edizione 2026 con Michela Marzano e Stefano Rossi
Arezzo, 22 settembre 2025 – Il Festival del Libro per Ragazzi, promosso dal Comune di Bibbiena in ... ► lanazione.it
Medicina, a San Leucio il decimo Congresso Nazionale SIMCRI
Tempo di lettura: 3 minutiLa Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialisti... ► anteprima24.it
Don Mario Cucciniello: "Ringrazio Dio che mi ha scelto e guidato nel cammino della fede"
All’indomani della grazia ricevuta con l’ordinazione presbiterale e con la celebrazione della mia ... ► avellinotoday.it
? “Selvatica”: Il nuovo singolo di Acqua Distillata canta Ribaltavapori – un omaggio poetico a Trieste
Dopo aver catturato l’attenzione di critica e pubblico con “Volume Uno” torna alle porte dell’autun... ► spettacolo.periodico
Posta in ritardo e bollette scadute: chiesto l’intervento del Prefetto
Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Montemiletto torna a farsi portavoce del malcontento d... ► anteprima24.it
L'ex viceministra del M5s Emanuela Del Re passa a Forza Italia: "Tajani uomo di equilibrio e senza eccessi"
"Ho deciso di aderire a Forza Italia per continuare in maniera concreta un rapporto che si è intensi... ► ilfoglio.it
Erika Kirk perdona l’assassino di suo marito Charlie: un momento di grande emozione
Grande commozione alla commemorazione funebre di Charlie Kirk: la moglie Erika perdona l’assassino ... ► lalucedimaria.it
Sophie Codegoni: "Perché mi sono rifatta a 16 anni e cosa ho cambiato del mio corpo”
A dimostrazione del fatto che anche le bellissime possano essere insicure del proprio corpo, Sophie ... ► milleunadonna.it
Slash Festival, sempre in movimento
Un festival multidisciplinare che ha come centro l’accessibilità per gli artisti e per il pubblico.... ► ilmanifesto.it
Samsa di Gianpiero Pumo, dal trionfo al Cinecì 2025 all’Ortigia film festival: ora il regista punta York
Il cortometraggio Samsa, scritto e diretto dal regista palermitano Gianpiero Pumo, continua il suo... ► palermotoday.it
Una tromba marina devasta i bagni tra Viareggio e Lido di Camaiore
Viareggio, 22 settembre 2025 – Nella tarda mattinata di lunedì una tromba marina ha spazzato il tra... ► lanazione.it
“Sono triste perché Pompei è stata distrutta”: la frase della figlia di due anni diventa virale
Quando una madre americana ha chiesto alla figlia per quale motivo si sentisse triste, la bimba ha ... ► fanpage.it
Stazione sommersa dall’acqua: binari come un torrente, treni bloccati
Le immagini che arrivano dalla stazione di Meda parlano da sole: i binari completamente sommersi d... ► quicomo.it