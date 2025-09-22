Ravezzani sicuro | Allegri non ha cambiato modo di giocare Ora ha Modric

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', parla del gioco di Massimiliano Allegri con il Milan e in particolare dell'impatto di Modric. Ecco il suo pensiero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ravezzani sicuro: “Allegri non ha cambiato modo di giocare. Ora ha Modric”

In questa notizia si parla di: ravezzani - sicuro

Ravezzani sicuro: «Non c’è alcun dubbio su cosa farebbe l’Inter se prendesse Lookman»

"Estupinan ricorda Emerson Royal ma a sinistra" Fabio Ravezzani su X - facebook.com Vai su Facebook

Ravezzani svela cosa ha migliorato Allegri nel Milan: Già evidente il suo lavoro; Ravezzani: Fonti mi dicono dove alleneranno Gasperini, Allegri, Sarri e Thiago Motta; Ravezzani rivela la qualità per cui il Milan ha fatto bene a puntare su Allegri: Fa la differenza nella stagione di un club.

Udinese Milan, Ravezzani punzecchia Cardinale! Commento ironico dopo la netta vittoria dei rossoneri - Udinese Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato ironicamente la vittoria dei rossoneri pungendo Cardinale La recente vittoria del Milan per 3- Scrive milannews24.com

Ravezzani: "Partita orribile, la Juve ha carattere, ma non basterà per andare lontano. Punti deboli fasce e centravanti. L'Inter ha un problema" - Fabio Ravezzani ha commento l'esito del derby d'Italia traJuventus e Inter sul suo profilo X. Come scrive tuttojuve.com