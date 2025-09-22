ravenna celebra dante nei chiostri francescani foto

1 di 5 RAVENNA – Un’atmosfera sospesa tra poesia e memoria ha avvolto i Chiostri Francescani di Ravenna, dove si è tenuto l’evento inaugurale dedicato a Dante Alighieri. A rendere la serata indimenticabile, due protagonisti d’eccezione: Gabriele Lavia, maestro del teatro italiano, e Roberto Mercadini, affabulatore e scrittore ravennate, che hanno saputo dare voce e anima al Sommo Poeta, lasciando il pubblico letteralmente senza fiato. Tra letture sceniche, riflessioni profonde e momenti di intensa emozione, Lavia e Mercadini hanno intrecciato parole e suggestioni, trasformando i chiostri in un palcoscenico di bellezza e pensiero. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

