Ravenna celebra Dante nei Chiostri Francescani FOTO
1 di 5 RAVENNA – Un’atmosfera sospesa tra poesia e memoria ha avvolto i Chiostri Francescani di Ravenna, dove si è tenuto l’evento inaugurale dedicato a Dante Alighieri. A rendere la serata indimenticabile, due protagonisti d’eccezione: Gabriele Lavia, maestro del teatro italiano, e Roberto Mercadini, affabulatore e scrittore ravennate, che hanno saputo dare voce e anima al Sommo Poeta, lasciando il pubblico letteralmente senza fiato. Tra letture sceniche, riflessioni profonde e momenti di intensa emozione, Lavia e Mercadini hanno intrecciato parole e suggestioni, trasformando i chiostri in un palcoscenico di bellezza e pensiero. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: ravenna - celebra
Ravenna celebra il 704esimo anniversario della morte di Dante
Ravenna celebra Dante: il festival “Prospettiva Dante” 2025
Suoni e visioni: Ravenna celebra i 10 anni di Soundscreen Film Festival - X Vai su X
Manca poco all'evento straordinario che celebra i 15 anni di ErosAntEros! Venerdì 26 e sabato 27 settembre ErosAntEros torna in scena a Ravenna in occasione dei 15 anni della compagnia: un evento straordinario che presenta in anteprima i suoi due nuo - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna celebra Dante: al via il Settembre Dantesco 2025 per il 704° Annuale della morte; Ravenna celebra Dante: al via il Settembre Dantesco nel 704° anniversario della morte; Ravenna celebra il Dantedì: eventi, visite guidate e ingressi gratuiti al Museo e Casa Dante foto.
Ravenna celebra Dante: il festival “Prospettiva Dante” 2025 - Dal 17 al 21 settembre incontri, musica e spettacoli agli Antichi Chiostri. Come scrive lopinionista.it
Prospettiva Dante. Inaugurata la XIV edizione del festival dedicato al Sommo Poeta nel cuore di Ravenna foto video - Dal 17 al 21 settembre, gli Antichi Chiostri Francescani, nel cuore di Ravenna, ospitano il festival Prospettiva Dante, interamente dedicato al Sommo Poeta ... Da ravennanotizie.it