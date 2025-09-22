Ravenna celebra Dante nei Chiostri Francescani FOTO

Lopinionista.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1 di 5 RAVENNA – Un’atmosfera sospesa tra poesia e memoria ha avvolto i Chiostri Francescani di Ravenna, dove si è tenuto l’evento inaugurale dedicato a Dante Alighieri. A rendere la serata indimenticabile, due protagonisti d’eccezione: Gabriele Lavia, maestro del teatro italiano, e Roberto Mercadini, affabulatore e scrittore ravennate, che hanno saputo dare voce e anima al Sommo Poeta, lasciando il pubblico letteralmente senza fiato. Tra letture sceniche, riflessioni profonde e momenti di intensa emozione, Lavia e Mercadini hanno intrecciato parole e suggestioni, trasformando i chiostri in un palcoscenico di bellezza e pensiero. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

ravenna celebra dante nei chiostri francescani foto

© Lopinionista.it - Ravenna celebra Dante nei Chiostri Francescani [FOTO]

In questa notizia si parla di: ravenna - celebra

Ravenna celebra il 704esimo anniversario della morte di Dante

Ravenna celebra Dante: il festival “Prospettiva Dante” 2025

Ravenna celebra Dante: al via il Settembre Dantesco 2025 per il 704° Annuale della morte; Ravenna celebra Dante: al via il Settembre Dantesco nel 704° anniversario della morte; Ravenna celebra il Dantedì: eventi, visite guidate e ingressi gratuiti al Museo e Casa Dante foto.

Ravenna celebra Dante: il festival “Prospettiva Dante” 2025 - Dal 17 al 21 settembre incontri, musica e spettacoli agli Antichi Chiostri. Come scrive lopinionista.it

ravenna celebra dante chiostriProspettiva Dante. Inaugurata la XIV edizione del festival dedicato al Sommo Poeta nel cuore di Ravenna foto video - Dal 17 al 21 settembre, gli Antichi Chiostri Francescani, nel cuore di Ravenna, ospitano il festival Prospettiva Dante, interamente dedicato al Sommo Poeta ... Da ravennanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Ravenna Celebra Dante Chiostri