Ravanusa festeggia la Pro Sport | i piccoli campioni ricevuti al Libero Consorzio
Ravanusa celebra i suoi campioni. Gli atleti della Pro Sport, freschi vincitori del titolo nazionale di calcio balilla paralimpico, sono stati accolti al palazzo della Provincia dal presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino.“Un risultato straordinario per Ravanusa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Quest'anno sono 35 gli anni che la nostra scuola calcio festeggia! Per conoscere la storia bisogna partire da uno dei personaggi chiave della nascita di questa società, Giuseppe Giarrana, nel 1989 insieme ad altri amici fonda come da statuto l'AICS Ravanusa - facebook.com Vai su Facebook
