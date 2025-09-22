Rashford in panchina per punizione dopo la doppietta in Champions | ha violato le regole di Flick

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scelta di Flick ha sorpreso tutti: nonostante le recenti ottime prestazioni, niente titolarità contro il Getafe per Rashford. Una punizione per non aver rispettato le regole del Barcellona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rashford - panchina

Formazioni confermate come Rashford chiamato in panchina

Rashford in panchina per punizione dopo la doppietta in Champions: ha violato le regole di Flick; Barcellona, Torres ferma il Getafe: Rashford parte dalla panchina dopo la punizione di Flick e incide; Champions League, Manchester United-Barcellona 0-1, decide l'autorete di Shaw dopo 13'.

rashford panchina punizione dopoRashford in panchina per punizione dopo la doppietta in Champions: ha violato le regole di Flick - La scelta di Flick ha sorpreso tutti: nonostante le recenti ottime prestazioni, niente titolarità contro il Getafe per Rashford ... fanpage.it scrive

rashford panchina punizione dopoRashford decisivo in Champions: è l’ennesimo calciatore che risorge dopo l’addio al Manchester United - L’inglese, che ha sostituito Yamal, è l’ennesimo calciatore che dopo l’addio al Manchester United rifiorisce. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rashford Panchina Punizione Dopo