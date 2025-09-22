Rare Diseases Award 2025 al via candidature premio promosso da Uniamo
(Adnkronos) – Sono ufficialmente aperte le candidature per la quinta edizione dei Rare Diseases Award, il riconoscimento promosso da Uniamo, Federazione italiana malattie rare, in collaborazione con Koncept, che celebra i progetti più significativi nel campo delle malattie rare. Negli anni – spiegano gli organizzatori in una nota – i Rare Diseases Award si sono . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: rare - diseases
28 February is World Rare Disease Day. Scientists at ICGEB are committed to research, raising awareness, and generating change for the 300 million people living with rare diseases worldwide. #RareDiseaseDay2025 - facebook.com Vai su Facebook
«Le vasculiti sistemiche: uncommon not rare diseases», sabato 13 settembre, a partire dalle 8,30. - X Vai su X
Rare Diseases Award 2025, al via candidature premio promosso da Uniamo; “Lombardia è Ricerca” Award 2025: discover the International Jury; Life Science Excellence Awards 2025: svelati i vincitori della settima edizione.
Malattie rare: Fais, il videogioco “StomyCraft” è vincitore della III edizione del Rare Diseases Award nella categoria “Co-Creativi” - Successo per “StomyCraft: curarsi giocando”, il progetto realizzato dalla Fais, la Federazione delle associazioni incontinenti e stomizzati. Lo riporta agensir.it
Rare Diseases Award, aperte le candidature per la 2° edizione - Il Rare Diseases Award si rivolge a startup, imprese, centri di ricerca, università, Advocacy Groups, operatori sanitari, reti ospedaliere, Associazioni che potranno concorrere in tre diverse ... Scrive milanofinanza.it