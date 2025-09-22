Rapporto risultato e obiettivi come campioni di Ligue 1 sbalorditi in Le Classique

Justcalcio.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-22 22:10:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Marsiglia ha ottenuto la loro prima vittoria per la Ligue 1 in Le Classique dal 2011 mentre il colpo di testa di Nayaf Aguerd ha dato loro una vittoria per 1-0 su amari rivali di Paris Saint-Germain. Gli avvertimenti di tempesta nel sud della Francia avevano visto l’appuntamento più famoso del paese respinto da domenica a lunedì, il che significa che i giocatori disponibili nella parte del PSG si prefiggono per partecipare alla cerimonia Ballon d’Or a Parigi non potevano farlo. Dopo aver visto la partita in ritardo, i fan di Marsiglia non hanno dovuto aspettare molto per essere inviati in delirio mentre Aguerd li ha annuiti di fronte al quarto minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rapporto - risultato

Inghilterra 6-1 Galles – Risultato del rapporto e obiettivi come leonesse Spot in Euro 2025 Knockouts

Chelsea 3-0 Paris Saint-Germain-Rapporto, risultato, obiettivi come blues diventano campioni del mondo

Palermo 0-3 Manchester City-Rapporto, risultato e gol come brezza laterale di Pep Guardiola per la vittoria pre-stagionale

Minardi Management e l’obiettivo di plasmare i campioni del futuro; MotoGP, Pecco Bagnaia: Tra me e Marquez c'è grande rispetto e dovrà restare così finché non smetteremo di essere compagni di squadra; Intervista a Fabrizio Barca: «Il piano Draghi? Un danno per l’Ue».

Cerca Video su questo argomento: Rapporto Risultato Obiettivi Campioni