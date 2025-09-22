Rapporto risultato e obiettivi come campioni di Ligue 1 sbalorditi in Le Classique

2025-09-22 22:10:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Marsiglia ha ottenuto la loro prima vittoria per la Ligue 1 in Le Classique dal 2011 mentre il colpo di testa di Nayaf Aguerd ha dato loro una vittoria per 1-0 su amari rivali di Paris Saint-Germain. Gli avvertimenti di tempesta nel sud della Francia avevano visto l’appuntamento più famoso del paese respinto da domenica a lunedì, il che significa che i giocatori disponibili nella parte del PSG si prefiggono per partecipare alla cerimonia Ballon d’Or a Parigi non potevano farlo. Dopo aver visto la partita in ritardo, i fan di Marsiglia non hanno dovuto aspettare molto per essere inviati in delirio mentre Aguerd li ha annuiti di fronte al quarto minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: rapporto - risultato

Inghilterra 6-1 Galles – Risultato del rapporto e obiettivi come leonesse Spot in Euro 2025 Knockouts

Chelsea 3-0 Paris Saint-Germain-Rapporto, risultato, obiettivi come blues diventano campioni del mondo

Palermo 0-3 Manchester City-Rapporto, risultato e gol come brezza laterale di Pep Guardiola per la vittoria pre-stagionale

Leva 2015 Oggi prima uscita stagionale sul nostro bellissimo campo Abbiamo incontrato gli amici del Vecchio Castagna con cui c'è un bellissimo rapporto. Il risultato non conta, oggi abbiamo vinto tutti! Dale Pontex! - facebook.com Vai su Facebook

È passato un anno dal rapporto Draghi con le raccomandazioni per migliorare l'Europa. In questa occasione è stato presentato il Draghi tracker per vedere quanto il rapporto sia stato implementato. Risultato un po' sconfortante per la verità - X Vai su X

Minardi Management e l’obiettivo di plasmare i campioni del futuro; MotoGP, Pecco Bagnaia: Tra me e Marquez c'è grande rispetto e dovrà restare così finché non smetteremo di essere compagni di squadra; Intervista a Fabrizio Barca: «Il piano Draghi? Un danno per l’Ue».