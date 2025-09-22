Rapporto Liverpool | Adam Wharton si avvicina i bordi con piani fermi sulle carte
Notizia fresca giunta in redazione: Il Liverpool sta cercando di rafforzare il loro centrocampo, con Adam Wharton un bersaglio serio. I Reds sono l’unico club in Premier League ad aver registrato cinque vittorie su cinque all’inizio della stagione, ma non è stato senza il suo dramma, dato che il Liverpool ha fatto affidamento su gol in ritardo finora, con la squadra di Arne Slot che ha ancora trovato il suo ritmo. La prospettiva di questa squadra che spara su tutti i cilindri è spaventosa per il resto della lega – e potrebbero benissimo rafforzarsi ulteriormente, con l’arrivo di uno dei centrocampisti più promettenti dell’Inghilterra a forma di Adam Wharton. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: rapporto - liverpool
Pippo Inzaghi non dimentica quella doppietta contro il Liverpool In un'intervista alla rivista Men's Health, l'ex attaccante del Milan spiega che ogni tanto va a riguardarsi i suoi due gol ad Atene SuperPippo spiega anche il rapporto sano con suo fratello Sim
