Rapina un ragazzo e fugge ma perde la refurtiva Ladro distratto a Porto Recanati

Porto Recanati (Macerata), 22 settembre 2025 – Rapina un 19enne armato di coltello e poi scappa con due collane d’oro che perde per strada. E’ stato identificato e denunciato dai carabinieri il giovane ritenuto responsabile dell’accaduto: si tratta di un 24enne marocchino, domiciliato a Recanati, finito nei guai per rapina aggravata ai danni di un 19enne della stessa città. La vittima, la sera del primo settembre, mentre si trovava nel parcheggio pubblico dietro al borgo marinaro di Porto Recanati, è stata avvicinata da un giovane uomo, di presunta etnia nordafricana, armato di coltello che, oltre a minacciarlo e strattonarlo, gli ha strappato dal collo due collane in oro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina un ragazzo e fugge, ma perde la refurtiva. Ladro distratto a Porto Recanati

