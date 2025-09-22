Rapina a Colli Albani pugni e bottigliate di vetro per pochi euro

Roma, 22 settembre 2025 -È stato individuato e fermato in pochi giorni dalla Polizia di Stato il senza fissa dimora di origini romene che, per rapinare due connazionali, si è scatenato contro di loro colpendoli con pugni e bottiglie in vetro. L’episodio risale ai primi di settembre ed è avvenuto in zona Colli Albani. L’uomo si sarebbe avvicinato ai due mentre si intrattenevano su un muretto intimando loro di consegnargli tutto il denaro che avevano in tasca. Il rifiuto da parte di entrambi ha però scatenato la sua ira. Il giovane, infatti, si è prima avventato contro uno di loro colpendolo ripetutamente con pugni fino a lasciarlo a terra privo di sensi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: rapina - colli

Roma, tenta di rapinare 2 connazionali: arrestato per tentato omicidio e rapina A Roma un 37enne è stato fermato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio e rapina. Dopo aver aggredito due connazionali a Colli Albani colpendoli con pugni e bottiglie, è stat - facebook.com Vai su Facebook

Recanati, coltello in faccia e due catenine d'oro strappate dal collo: marocchino denunciato per rapina aggravata a un 19enne dietro... - X Vai su X

Rapina a Colli Albani, pugni e bottigliate di vetro per pochi euro; Colli Albani, rapina due connazionali con pugni e bottiglie: fermato senza fissa dimora; Tentato omicidio a Roma: preso a pugni e a bottigliate in testa per pochi euro.

Scarica di pugni e bottigliate, terribile agguato a Roma per pochi euro: 37enne arrestato per tentato omicidio - Fermato a Roma un uomo di 37 anni per rapina e tentato omicidio: aggrediti due connazionali ai Colli Albani, uno ricoverato con 30 giorni di prognosi. Da virgilio.it

Tentato omicidio a Roma: preso a pugni e a bottigliate in testa per pochi euro - E nonostante fosse disteso sull'asfalto, privo di sensi, è stato colpito con una bottiglia di vetro in ... romatoday.it scrive