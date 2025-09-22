Ranocchia applaude Chivu | Gestione perfetta di Sommer e Josep Martinez Pio Esposito è un grandissimo giocatore Il gol…
L’ex difensore e capitano dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha analizzato la vittoria dei nerazzurri sul Sassuolo sottolineando i meriti di Chivu. L’ex difensore e capitano nerazzurro, Andrea Ranocchia, ha commentato la vittoria dell’ Inter contro il Sassuolo durante la trasmissione Pressing, sottolineando la crescita della squadra sotto la guida di Cristian Chivu. Ranocchia ha evidenziato come i nerazzurri creino molte occasioni, pur lasciando qualche spazio alle ripartenze avversarie, e ha elogiato il giovane Francesco Pio Esposito, definendolo una sicurezza in più in attacco, capace di dialogare con Lautaro Martinez e Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ranocchia: Sommer-Martinez, gestione perfetta. Pio? Strabiliante, i gol arriveranno perché....
