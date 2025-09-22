Ranking WTA Sabalenka resta al comando Paolini ancora ottava avanzano Bronzetti e Brancaccio

Nell’ultima classifica mondiale pubblicata dalla WTA l’Italia conferma tre giocatrici tra le prime cento, con Paolini sempre leader tricolore. Invariate le posizioni di vertice con Sabalenka davanti a Swiatek e Gauff, mentre Siniakova e Joint registrano i balzi più significativi. La nuova graduatoria mondiale WTA, diffusa all’indomani delle Billie Jean King Cup Finals di Shenzhen e del WTA 500 di Seoul, certifica ancora una volta la solidità del tennis femminile azzurro. Jasmine Paolini mantiene la prestigiosa ottava piazza, continuando a guidare la pattuglia italiana davanti a Lucia Bronzetti, salita al numero 73, ed Elisabetta Cocciaretto, stabile in 91ª posizione. 🔗 Leggi su Sportface.it

