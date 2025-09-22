Ranking WTA 22 settembre 2025 | Jasmine Paolini si conferma ottava Swiatek si avvicina a Sabalenka
Il ranking WTA è stato aggiornato al termine dell’ultimo atto del torneo WTA 500 di Seul: la vincitrice Iga Swiatek rafforza la seconda piazza, portandosi a quota 8433. Non assegnavano punti per la classifica mondiale, invece, le Billie Jean King Cup Finals: Jasmine Paolini resta in ottava posizione a quota 4006. Per quanto concerne le altre due azzurre tra le prime cento, guadagna una posizione Lucia Bronzetti, che diventa 73ma a quota 912, mentre resta stabile Elisabetta Cocciaretto, la quale si conferma al 91° posto a quota 810. Tra le prime 200 del mondo ritroviamo altre due tenniste italiane, ovvero Lucrezia Stefanini, 149ma con 490 punti, e Nuria Brancaccio, 153ma a quota 474. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ranking - settembre
Ranking ATP (8 settembre 2025): Alcaraz sorpassa Sinner al numero 1, Musetti sale di un posto. Quattro italiani nei primi 30
Ranking WTA (8 settembre 2025): Sabalenka leader incontrastata, Paolini stabile. Balzo Anisimova
ATP Ranking ATP (15 settembre 2025): top ten ferma, Alcaraz davanti a Sinner
Ranking FIFA settembre 2025 Si è conclusa la finestra FIFA di settembre, che ha visto diverse squadre ottenere la qualificazione al Mondiale 2026. Ecco le posizioni dal 200 al 210 del ranking: 200. Gibilterra 201. Somalia 202. Guam 203. Sey - facebook.com Vai su Facebook
RANKING UEFA 18 SETTEMBRE Cipro 5.750 (3/4) Danimarca 5.625 (2/4) ................................. Portogallo 5.200 (4/5) Inghilterra 5.055 (9/9) Belgio 4.900 (3/5) Polonia 4.875 (4/4) Spagna 4.500 (8/8) Germania 4.428 (7/7) Azerbaigian 4.375 (1/4) Italia 4.142 (7/7 - X Vai su X
Ranking WTA: Paolini sempre 8ª, Sabalenka regina; Cocciaretto e Stefanini nelle “quali” a Pechino; WTA Entry List: 22 Settembre - 5 Ottobre 2025.
Ranking WTA (22 settembre 2025): Jasmine Paolini si conferma ottava, Swiatek si avvicina a Sabalenka - Il ranking WTA è stato aggiornato al termine dell'ultimo atto del torneo WTA 500 di Seul: la vincitrice Iga Swiatek rafforza la seconda piazza, portandosi ... Come scrive oasport.it
Atp Hangzhou e Chengdu, il programma di lunedì: partite e orari - AChengdu Musetti affronta il kazako Alexander Shevchenko (numero 96 al mondo) in semifinale non prima delle 13. Segnala sport.sky.it