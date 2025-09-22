Ranking WTA 22 settembre 2025 | Jasmine Paolini si conferma ottava Swiatek si avvicina a Sabalenka

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine dell’ultimo atto del torneo WTA 500 di Seul: la vincitrice Iga Swiatek rafforza la seconda piazza, portandosi a quota 8433. Non assegnavano punti per la classifica mondiale, invece, le Billie Jean King Cup Finals: Jasmine Paolini resta in ottava posizione a quota 4006. Per quanto concerne le altre due azzurre tra le prime cento, guadagna una posizione Lucia Bronzetti, che diventa 73ma a quota 912, mentre resta stabile Elisabetta Cocciaretto, la quale si conferma al 91° posto a quota 810. Tra le prime 200 del mondo ritroviamo altre due tenniste italiane, ovvero Lucrezia Stefanini, 149ma con 490 punti, e Nuria Brancaccio, 153ma a quota 474. 🔗 Leggi su Oasport.it

