Rampiconero 2025 primi al traguardo Alessio Agostinelli e Chiara Gualandi

ANCONA – La 23a edizione della Rampiconero di Camerano, prima delle due tappe marchigiane in rapida sequenza del circuito nazionale Appennino Superbike, ha visto un biker fare il vuoto alle sue spalle, vivendo la sua giornata più bella della stagione. Stiamo parlando di Alessio Agostinelli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

rampiconero 2025 primi traguardoTutto pronto per la Rampiconero: parata di big per l'edizione numero 23 - 750 metri, con la selezione del gruppo prevista sulle ascese del Monte Conero e del Monte Colombo. Secondo anconatoday.it

