Rampe pericolose metro inaccessibili e bus senza voce | l' odissea dei disabili a Roma

Romatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molte rampe sono troppo ripide. Ci sono stazioni della metro inaccessibili e bus senza gli avvisi vocali che rendono ancora più difficile la vita dei non vedenti. Per questo, entro ottobre, la commissione Mobilità di Roma svolgerà un’audizione in “esterna” per toccare con mano tutte le difficoltà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

