Rampe pericolose metro inaccessibili e bus senza voce | l' odissea dei disabili a Roma

Molte rampe sono troppo ripide. Ci sono stazioni della metro inaccessibili e bus senza gli avvisi vocali che rendono ancora più difficile la vita dei non vedenti. Per questo, entro ottobre, la commissione Mobilità di Roma svolgerà un’audizione in “esterna” per toccare con mano tutte le difficoltà. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: rampe - pericolose

Luciano Landolfi. The Doors · Riders on the Storm. Da 18 anni percorro allegramente , per 5 giorni a settimana, la S.R.148 pontina. Una delle strade più pericolose del bel Paese. In questo lungo periodo ho visto la pontina in tutte le condizioni possibili, ma q - facebook.com Vai su Facebook

Rampe pericolose, metro inaccessibili e bus senza voce: l'odissea dei disabili a Roma.

Bus e metro inaccessibili: i cittadini disabili non ci stanno - Poter utilizzare i mezzi pubblici della propria città è un diritto di tutti coloro che in quella città ci vivono e pagano le tasse. Si legge su disabili.com