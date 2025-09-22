Raid notturni sull' Ucraina Allarme per l' aereo spia russo sul Baltico | Diretta

Nella notte la guerra in Ucraina ha vissuto un’altra escalation: missili e droni russi hanno colpito le regioni di Zaporizhzhia, Sumy e Kiev, provocando almeno due vittime e danni a infrastrutture civili e industriali. In Crimea, invece, un attacco ucraino con droni ha ucciso tre persone e ferito altre sedici nella zona costiera di Foros. Intanto cresce la tensione nel Baltico: jet di Germania e Svezia hanno intercettato un aereo da ricognizione russo IL-20, pochi giorni dopo la violazione dello spazio aereo estone da parte di tre caccia di Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Raid notturni sull'Ucraina. Allarme per l'aereo spia russo sul Baltico | Diretta

In questa notizia si parla di: raid - notturni

Trump cancella le vacanze: "Ottimista su Mosca e Kiev". Massicci raid notturni sull'Ucraina

Gaza, decine di morti nei raid notturni. Fox: «Un bimbo dato per morto è vivo»

I carri armati israeliani sono entrati a Gaza City, è iniziata l’operazione di terra: “Almeno 38 morti nei raid notturni”

Catania, raid notturni e auto danneggiate e saccheggiate nella zona di via Archimede e via Colajanni Napoleone - facebook.com Vai su Facebook

L’esercito israeliano entra a Gaza City, in corso l’operazione di terra: “Almeno 38 morti nei raid notturni”. Il ministro Katz: “La città brucia, non torniamo indietro”. Un massacro senza precedenti. - X Vai su X

Ucraina, Zelensky: 100mila famiglie senza corrente dopo raid russi; Nuovo fronte | La Polonia ha abbattuto alcuni droni russi entrati nel suo spazio aereo; Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco su Kiev: news di oggi.

Raid notturni sull'Ucraina. Allarme per l'aereo spia russo sul Baltico | Diretta - Nuovi raid russi su Zaporizhzhia, Sumy e Kiev: due morti e diversi feriti. Segnala ilgiornale.it

Guerra Ucraina, media Usa: «Per Putin escalation è la strada migliore, Trump non agirà». Raid di Mosca: 40 missili e 580 droni - Il presidente russo Vladimir Putin è giunto alla conclusione che l'escalation militare è il modo migliore per costringere l'Ucraina a colloqui alle sue condizioni e che è improbabile che Donald Trump ... Secondo ilgazzettino.it