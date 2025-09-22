Raid Kiev sulla Crimea tre morti

10.13 In un attacco ucraino contro obiettivi in Crimea si contano 3 morti e almeno 16 feriti, riferiscono le autorità della regione annessa da Mosca. Sempre in Crimea, Kiev sostiene di avere abbattuto 2 aerei anfibi russi Be-12 Chayka, "il primo attacco mai avvenuto" su questo tipo di velivolo, precisa l' intelligence militare ucraina. La Difesa russa riferisce di avere abbattuto nella notte 114 droni, di cui 25 sulla regione di Rostov e altrettanti sul territorio del Krasnodar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

