Raid dei vandali in centro a Lucca Meno feste più controlli

Lucca, 22 settembre 2025 – "Cosa altro deve accadere a Lucca affinché chi ha il dovere di governare e proteggere la città faccia finalmente il suo lavoro?": è la denuncia del Comitato Vivere il Centro storico all'indomani dell'ennesima notte di inciviltà. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, un gruppo di vandali ha deciso di distruggere gli specchietti delle auto parcheggiate nella zona di Via San Nicolao. E non è la prima volta che accade. "Le motivazioni che spingono questi individui a compiere atti di vandalismo – scrive Vivere il Centro Storico – sono ignote. Sarà la noia, la ricerca di un divertimento a basso costo o forse l'effetto dell'abuso di alcol e droghe? Qualunque sia la causa, il problema non può essere ignorato più a lungo.

