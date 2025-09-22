Bella Ma’ di Sera si ferma prima del previsto. Dopo i dati d’ascolto di ieri sera con appena 411.000 telespettatori e il 2,60% di share, Rai2 cancella lo spin off serale del programma di Pierluigi Diaco. La annuncia una nota ufficiale della Tv di Stato che comunica la decisione presa e ringrazia Diaco per essersi messo a disposizione dell’azienda per questo esperimento in prima serata. Quella di ieri è stata l’ultima puntata di “Bella Mà di sera”. La decisione è stata presa dopo una valutazione attenta degli ascolti e delle modalità di programmazione di un breve progetto sperimentale che aveva l’obiettivo di offrire contenuti rinnovati per il pubblico. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI2 CANCELLA BELLAMA’ DI SERA. LA REAZIONE A CALDO DI DIACO: “NE PRENDO ATTO”