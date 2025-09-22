Rai arriva lo stop per La Vita in Diretta | palinsesto stravolto cosa sta succedendo

News Tv. Cambio di palinsesto oggi pomeriggio su Rai 1. Lunedì 22 settembre 2025 il pubblico non troverà in onda La Vita in Diretta di Alberto Matano, che sarà costretto al primo stop della stagione. La rete ammiraglia della tv di Stato ha scelto infatti di lasciare spazio ad un evento simbolico, seguito ogni anno da studenti, famiglie e istituzioni, che ha un forte valore di rappresentanza e che inevitabilmente comporta modifiche al daytime. Leggi anche: Mara Venier e Teo Mammucari, il siparietto provocatorio a “Domenica In” La Vita in Diretta: lo stop di oggi e la sfida negli ascolti. Lo scorso 8 settembre Alberto Matano ha fatto ritorno al timone de La Vita in Diretta, segnando l’avvio della 36ª edizione di uno dei programmi più longevi e seguiti di Rai 1. 🔗 Leggi su Tvzap.it

