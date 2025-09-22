Ragazzo di 20 anni pugnala il fratellino con una forchetta | È il preferito del nonno volevo farlo soffrire

Un ragazzo di 20 anni ha aggredito con una forchetta il fratellino mentre entrambi si trovavano in casa con i genitori. La colpa del 14enne, secondo quanto dichiarato dallo stesso aggressore,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazzo di 20 anni pugnala il fratellino con una forchetta: «È il preferito del nonno, volevo farlo soffrire»

