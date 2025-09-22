Ragazzini 12enni multati perché giocano in piazza a Murano | la storia finisce sui giornali internazionali
Ciascuna famiglia dei 14 ragazzini deve pagare una multa di 50 euro. Dopo le proteste dei genitori, il dibattito sull’episodio ha animato l’intera città di Venezia per giorni fino a valicare i confini nazionali e finire sui giornali stranieri, tra chi ricorda che ormai i ragazzini hanno poco spazio per giocare all’aperto e chi invece segnala il loro poco rispetto per le regole e la cosa pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
