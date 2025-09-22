Ragazze travolte e uccise nel Lecchese autista positivo al narcotest

E' stato arrestato per omicidio stradale aggravato il 35enne polacco risultato positivo al test antidroga dopo l'incidente sulla strada che da Lecco porta a Bergamo, in cui sono morte Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21 anni. Le due amiche camminavano sul limite dell'asfalto. Andavano alla festa del paese a Brivio; abitavano entrambe nella vicina Paderno d'Adda. Dai primi accertamenti, sembra che l'uomo al volante di un furgone fosse sotto effetto della cannabis. Sul luogo dell'impatto, continuano ad aggiungersi fiori, messaggi, la solidarietà di amici e compagne di squadra. Giorgia Cagliani aveva appena terminato l'allenamento di pallavolo in vista delle gare per la coppa lombarda di mercoledì. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ragazze travolte e uccise nel Lecchese, autista positivo al narcotest

In questa notizia si parla di: ragazze - travolte

