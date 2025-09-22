Ragazze si baciano alla festa del Lambrusco insultate e aggredite da gruppo di uomini

Una sagra, un bacio tra fidanzate e poi la violenza omofoba. Teatro dell’episodio, la festa del Lambrusco di Sorbara, nel comune modenese di Bomporto. Qui, sabato sera, alcune ragazze sono state vittime di un’aggressione omofoba e sessista da parte di un gruppo di persone adulte: sono state insultate dopo che due di loro si erano baciate e, altre, avevano espresso idee antifasciste. Una di loro è stata colpita con un pugno al volto. Il rapido intervento dei volontari della festa ha permesso di sedare rapidamente la lite, mentre successivamente sono intervenuti sul posto anche i carabinieri. Domenica una delle vittime è salita sul palco del festival per lanciare un chiaro messaggio contro l’omofobia e ogni forma di discriminazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ragazze si baciano alla festa del Lambrusco, insultate e aggredite da gruppo di uomini

In questa notizia si parla di: ragazze - baciano

Due ragazze si baciano alla Festa del Lambrusco a Bomporto: insultate e colpite con pugni al volto

Pugni in faccia a due ragazze che si baciano, aggressione shock in Italia: violenza folle

Scusate, ma è normale una cosa del genere? È l'account Instagram ufficiale del Sindaco Ragionier #GiacomoTranchida? Ho cliccato sul link, porta ad un sito di dubbio gusto, con due ragazze bionde svestite che si baciano e vorrebbero fare una cosa a tre co - facebook.com Vai su Facebook

Ragazze si baciano alla festa del Lambrusco, insultate e aggredite da gruppo di uomini; Due ragazze si baciano alla Festa del Lambrusco a Bomporto: insultate e colpite con pugni al volto; Due ragazze si baciano alla festa di paese e vengono insultate e prese a pugni. La sindaca: «Fatto grave e intollerabile».

Due ragazze si baciano alla Festa del Lambrusco a Bomporto: insultate e colpite con pugni al volto - Sabato sera alla Festa del Lambrusco di Sorbara, a Bomporto (Reggio Emilia), alcune ragazze sono state vittime di un’aggressione omofoba dopo essersi ... Da fanpage.it

Due ragazze si baciano alla festa del Lambrusco: insultate e aggredite nel Modenese - Alcune ragazze sono state insultate da un gruppo di uomini dopo che due di loro si erano baciate. Riporta msn.com