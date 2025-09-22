Ragalna incendiati i mezzi della raccolta rifiuti | Un gesto criminale e vile
Serata di paura ieri a Ragalna, dove quattro automezzi della raccolta rifiuti sono stati dati alle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe di natura dolosa.Il sindaco Nino Caruso e l’amministrazione comunale hanno espresso una condanna ferma: “Un gesto criminale a tutti gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: ragalna - incendiati
Ragalna, incendiati i mezzi della raccolta rifiuti: Un gesto criminale e vile; Ragalna, in fiamme quattro mezzi della raccolta rifiuti; Ragalna, quattro automezzi della raccolta dati alle fiamme: il Comune non arretra e il sindaco si affida alle indagini dei carabinieri.
Ragalna, in fiamme quattro mezzi della raccolta rifiuti - I mezzi, di proprietà della Caruter, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, erano ... Lo riporta livesicilia.it
Ragalna, rogo nel parcheggio Caruter: in fiamme quattro mezzi, si sospetta il dolo - Incendio nella serata di ieri a Ragalna: in fiamme quattro mezzi della Caruter parcheggiati in via Paternò. Da corrieretneo.it