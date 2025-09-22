Ragalna incendiati i mezzi della raccolta rifiuti | Un gesto criminale e vile

Serata di paura ieri a Ragalna, dove quattro automezzi della raccolta rifiuti sono stati dati alle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe di natura dolosa.Il sindaco Nino Caruso e l’amministrazione comunale hanno espresso una condanna ferma: “Un gesto criminale a tutti gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it