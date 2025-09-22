Raffica di furti su auto | in trappola la banda della Bmw

Lotta ai reati contro il patrimonio, colpo della Questura di Padova ai danni di due volti noti alle forze dell'ordine. Arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì 18 settembre due uomini, entrambi di 43 anni, nati in provincia di Venezia e residenti in un campo nomadi di Padova, con numerosi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: raffica - furti

Raffica di furti in città: porte divelte e danni, bottino di pochi spiccioli

Tormentato dai ladri, quattro furti a raffica al Punto Gomme. “Ora non dormo più”

Raffica di furti a Il Seme, il centro disabili denuncia: “Chi può fare una cosa del genere a questi ragazzi?”

Raffica di furti a commercianti dell’Isontino: un arresto e una denuncia https://ift.tt/ZmrI3ag https://ift.tt/CavGkMV - X Vai su X

Offensiva dei carabinieri per la raffica di furti a San Miniato - facebook.com Vai su Facebook

Raffica di furti in Brianza, arrestata la coppia di ladri: sono padre e figlio; La banda dei Rolex a cinque stelle, raffica di colpi nelle mete di lusso: rapine da film a Capri, Forte dei Marmi e Porto Cervo; Fratello e sorella arrestati a Bologna dopo una raffica di furti nei parcheggi dei supermercati, come agivano.

Furti d'auto nei cortili: 23enne ai domiciliari con braccialetto elettronico - Un'incursione in un albergo e in altre attività commerciali. Lo riporta ilgazzettino.it

Raffica di furti nelle auto in sosta, arrestato (di nuovo) un 37enne - La polizia ha individuato l'uomo grazie alla localizzazione attivata sui dispositivi rubati. Riporta brescia.corriere.it