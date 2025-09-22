Raffaele Ciurnelli è campione d' Europa | trionfo storico per il Tennis Giotto

Arezzo, 22 settembre 2025 – Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto trionfa ai Campionati Europei Under18. Il giovane tennista, nato nel 2008, ha indossato l'azzurro della nazionale italiana nella prestigiosa manifestazione internazionale andata in scena nell'austriaca Oberpullendorf dove è riuscito nell'impresa di conquistare il successo nel doppio in coppia con Matteo Gribaldo del Tc Pistoia, raggiungendo così l'impresa di laurearsi campione continentale. Questo risultato configura un traguardo di portata storica per il tennis tricolore e per il Tennis Giotto che, per la prima volta, mette in bacheca un titolo europeo, vedendo Ciurnelli consacrarsi ulteriormente tra le grandi promesse del panorama mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

