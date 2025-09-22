Raffaele Ciurnelli campione d’Europa | il Tennis Giotto festeggia uno storico trionfo
affaele Ciurnelli ha conquistato il titolo europeo Under 18 di doppio a Oberpullendorf (Austria), regalando al Tennis Giotto un traguardo storico. Il giovane talento aretino, in coppia con Matteo Gribaldo del Tc Pistoia e sotto la guida del tecnico federale Federico Malanca, ha battuto in finale gli spagnoli Palomar-Hernandez con il punteggio di 7-5, 6-1. Per Ciurnelli si tratta della quarta vittoria internazionale del 2024, che conferma il suo percorso di crescita e consacra il circolo aretino come realtà di riferimento anche a livello internazionale. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
