raccolti trenta sacchi di rifiuti che pulizia al campo di basket

Viareggio, 22 settembre 2025 – Un campetto da basket ridisegnato e riqualificato. Un lavoro proficuo di ‘giardinaggio’, con la spuntatura di tutti gli arbusti lungo il perimetro dello stesso. Infine la pulizia dai rifiuti di vario genere che attorno al campetto, nascosti dal verde della Pineta di Levante, giacevano da mesi e mesi. I volontari dell’associazione Darsi, che da anni si adopera per riqualificare la Darsena, hanno dato un bell’esempio di come i cittadini possano rimboccarsi le maniche e rendere nuovamente vivibili zone della città incupite dall’abbandono. Muniti di guanti e sacchi neri una trentina di volontari, mentre lo street artist Marco Fine dava libero sfogo alla sua arte disegnando un ragazzo con la palla da basket che si dimena dai tentacoli di un polpo (simbolo della Darsena) sull’asfalto del campetto ‘ Malfatti ’, hanno riempito ben 30 sacchi che poi sono stati ritirati dalla Sea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

