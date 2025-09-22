Raccolta olii esausti nel municipio I coinvolti anche i centri anziani

Inserire cassonetti per la raccolta degli oli esausti in punti chiave del territorio. È questa l’iniziativa che il municipio I ha deciso di avviare per contrastare la dispersione di uno degli inquinanti più temuti. Basta un solo chilogrammo per contaminare una superficie d’acqua pari ad un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

