Rabiot ci ha messo due partite per dimenticare il trambusto di Marsiglia L’Equipe

L'Equipe dedica un articolo ai calciatori francesi che si sono distinti nell'ultimo weekend dei loro campionati di appartenenza. Tra questi, Adrien Rabiot nel Milan e Manu Koné nella Roma. Rabiot si è già integrato perfettamente al Milan, Koné sontuoso nel derby. Il quotidiano sportivo scrive: Sabato sera i rossoneri, che hanno vinto 3-0 contro l'Udinese, sono stati trascinati anche da Adrien Rabiot, già perfettamente integrato nella squadra alla sua seconda partita. Ha brillato nell'assist del terzo gol, firmato da Christian Pulisic. Il trambusto di Marsiglia sembra già lontano. Manu Koné ancora una volta era sontuoso nel derby vinto dalla Roma, la sua influenza è stata molto importante nel secondo tempo, nel recupero di palla (12 duelli vinti) e nell'orientamento del gioco (100% di passaggi riusciti nell'ultimo terzo di gara).

Milan, è il giorno di Rabiot. Ritrova Allegri che lo ha voluto fortemente - Oggi sarà il primo giorno a tutti gli effetti da rossonero di Adrien Rabiot che questa mattina sbarcherà a Milano dopo gli impegni con la Francia ed è atteso poi a Milanello ... Riporta milannews.it

Rabiot e Rowe contro in Milan-Bologna dopo la lite al Marsiglia: cosa era successo - I due si ritroveranno questa sera a San Siro dopo il litigio che li ha allontanati dal Marsiglia. Scrive repubblica.it