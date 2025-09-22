Rabbia di Meloni per le guerriglie dei ProPal | Indegni pseudo-manifestanti
Sono “indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti ‘pro-Pal', sedicenti ‘antifa', sedicenti ‘pacifisti' che devastano la stazione e generano scontri con le forze dell'Ordine”. Lo scrive in un post su X la premier Giorgia Meloni commentando i disordini verificatisi a Milano, Roma e Torino durante le manifestazioni pro-Palestina. Il post di Giorgia Meloni Nel capoluogo lombardo, un gruppo di manifestanti ha vandalizzato l'ingresso della Stazione Centrale, mentre via Vittor Pisani si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia. Le “violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti”, sottolinea la Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: rabbia - meloni
La rabbia di Giorgia e Arianna Meloni per le foto su Phica.eu: «È la società dei click, denunciate tutte»
La rabbia delle sorelle Meloni per la «dignità calpestata» dai siti sessisti. La premier: «Disgustata, nessuno sconto, bisogna lottare e denunciare»
Disgustata e pronta a reagire: la rabbia di Meloni per il sito sessista
Tra una pastarella da “zia Mara” e l’altra, Giorgia Meloni oggi ha trovato il tempo di presentarsi alla festa di Gioventù Nazionale e pronunciare l’ultima e più grave vergogna su Charlie Kirk. Con quel misto di vittimismo, rabbia, aggressività e via di tutto il reperto - facebook.com Vai su Facebook
“C’è un morto, e come sempre in Italia non è un corpo ma un pretesto. Kirk, giustiziato per le sue pericolose idee, diventa subito carburante per i motori arrugginiti dello scontro politico. E mentre la rabbia della gente fatica a trovare parole, la premier Meloni ne - X Vai su X
Sciopero per Gaza, la rabbia di Meloni per le violenze dei ProPal: “Indegni pseudo-manifestanti” - Pal’, sedicenti ‘antifa’, sedicenti ‘pacifisti’ che devastano la stazione e generano scontri con le forze dell’Ordine”. Lo riporta iltempo.it
Disgustata e pronta a reagire: la rabbia di Meloni per il sito sessista - Con un comunicato diffuso dai gestori del forum, gli utenti vengono avvisati della rimozione di tutti i contenuti. Riporta ilgiornale.it