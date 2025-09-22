Rabbia di Meloni per le guerriglie dei ProPal | Indegni pseudo-manifestanti

Sono “indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti ‘pro-Pal', sedicenti ‘antifa', sedicenti ‘pacifisti' che devastano la stazione e generano scontri con le forze dell'Ordine”. Lo scrive in un post su X la premier Giorgia Meloni commentando i disordini verificatisi a Milano, Roma e Torino durante le manifestazioni pro-Palestina. Il post di Giorgia Meloni Nel capoluogo lombardo, un gruppo di manifestanti ha vandalizzato l'ingresso della Stazione Centrale, mentre via Vittor Pisani si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia. Le “violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti”, sottolinea la Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

