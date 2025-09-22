Rabbia di Meloni per le guerriglie dei ProPal | Indegni pseudo-manifestanti

Iltempo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono “indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti ‘pro-Pal', sedicenti ‘antifa', sedicenti ‘pacifisti' che devastano la stazione e generano scontri con le forze dell'Ordine”. Lo scrive in un post su X la premier Giorgia Meloni commentando i disordini verificatisi a Milano, Roma e Torino durante le manifestazioni pro-Palestina. Il post di Giorgia Meloni Nel capoluogo lombardo, un gruppo di manifestanti ha vandalizzato l'ingresso della Stazione Centrale, mentre via Vittor Pisani si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia. Le “violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza, ma avranno conseguenze concrete per i cittadini italiani, che finiranno per subire e pagare i danni provocati da questi teppisti”, sottolinea la Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

rabbia di meloni per le guerriglie dei propal indegni pseudo manifestanti

© Iltempo.it - Rabbia di Meloni per le guerriglie dei ProPal: “Indegni pseudo-manifestanti”

In questa notizia si parla di: rabbia - meloni

La rabbia di Giorgia e Arianna Meloni per le foto su Phica.eu: «È la società dei click, denunciate tutte»

La rabbia delle sorelle Meloni per la «dignità calpestata» dai siti sessisti. La premier: «Disgustata, nessuno sconto, bisogna lottare e denunciare»

Disgustata e pronta a reagire: la rabbia di Meloni per il sito sessista

rabbia meloni guerriglie propalSciopero per Gaza, la rabbia di Meloni per le violenze dei ProPal: “Indegni pseudo-manifestanti” - Pal’, sedicenti ‘antifa’, sedicenti ‘pacifisti’ che devastano la stazione e generano scontri con le forze dell’Ordine”. Lo riporta iltempo.it

Disgustata e pronta a reagire: la rabbia di Meloni per il sito sessista - Con un comunicato diffuso dai gestori del forum, gli utenti vengono avvisati della rimozione di tutti i contenuti. Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Rabbia Meloni Guerriglie Propal