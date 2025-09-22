Quindici cani uno deceduto da giorni tenuti chiusi in un casolare tra escrementi e urina da un allevatore scatta il sequestro
Cani di piccola taglia detenuti da un allevatore in precarie condizioni igienico sanitarie in casolare a Nocciano.Questo quanto scoperto dai militari del gruppo carabinieri-forestali di Alanno e dal servizio sanità animale della Asl.In totale sono stati posti sotto sequestro 15 cani.Nel dettaglio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
