Questo video non mostra un backstage segreto della fantomatica Gazawood
Circola sui social un video che verrebbe descritto come una prova di un “backstage” della fantomatica “Gazawood” (o “Pallywood”) sfuggito dai canali privati di Hamas. Secondo la narrazione, i miliziani riderebbero mostrando come vengono inscenate le stragi a Gaza per ingannare l’opinione pubblica. La realtà è un’altra, ben diversa da quella raccontata dai canali pro Israele. Per chi ha fretta. Il video non proviene da alcun canale privato di Hamas.. Era stato pubblicato sull’account Instagram del regista arabo Fawaz Al-Zahrani.. Fawaz mostra nel suo canale gli effetti speciali realizzati per le sue clip artistiche, non scene di guerra o vittime reali. 🔗 Leggi su Open.online
