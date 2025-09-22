Quel film girato a Monza e con attori molto speciali che verrà proiettato a Parigi

Il titolo è accattivante. "Telenovela" è un intreccio e un condensato di amori, sentimenti, tradimenti e segreti. Un film – o meglio un docufilm – realizzato a Monza. Non tra i vicoli e i luoghi più suggestivi e storici della città di Teodolinda. Nessuna fuga romantica sotto le guglie del Duomo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: quel - film

Cinema in lutto, addio all’iconica attrice. Indimenticabile quel film epico

Sylvester Stallone e l’addio ad Hulk Hogan, i due insieme in Rocky III: “Rese speciale quel film”

Quel pazzo venerdì 2: data di uscita e trama del film sequel

Enrico Vanzina: “Quel film è un karaoke della nostra vita, ogni nuova generazione ci trova qualcosa”. Il tour teatrale, dopo il debutto al “Verdi”, toccherà anche Firenze - facebook.com Vai su Facebook

Cinema. Quel che c'è da sapere sul film di Sorrentino alla Mostra di Venezia https://buff.ly/sm0K8bl - X Vai su X

Quel film girato a Monza e con attori molto speciali che verrà proiettato a Parigi; Monza diva a Hollywood: sui maxi schermi il film con Brad Pitt girato in autodromo; Edoardo Redaelli, lo scrittore naif che racconta l’anima di Monza.

Monza e le sliding doors…Alla fine il risultato pieno è arrivato, ma occorre però fare meglio, molto meglio - La gara tra Monza e Sampdoria mi ha fatto ricordare Sliding Doors, quel film di fine anni Novanta che vede protagonista una straordinaria Gwyneth Paltrow. Riporta monza-news.it