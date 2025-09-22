Queen Rock Montreal al cinema come evento speciale dal 25 settembre all’1 ottobre
ROMA – A 50 anni dall’uscita di “Bohemian Rhapsody”, l’iconico brano dei Queen, Freddie Mercury rivive nello storico show del 1981 “Queen. Rock Montreal” che arriva al cinema come evento speciale per Nexo Studios, solo dal 25 settembre all’1 ottobre (elenco sale su nexostudios.it, prevendite aperte). Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto rappresenta l’opportunità unica per rivivere sul grande schermo il grande carisma di Freddie Mercury e dei Queen. Un’esperienza cinematografica che restituisce tutta l’energia e la magia del leggendario show del 1981 al Forum di Montréal, durante il celebre The Game Tour. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
