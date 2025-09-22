Quattro manifestanti arrestati presidio sotto la questura

Bolognatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono otto i manifestanti fermati dalla polizia nel pomeriggio di oggi, dopo i blocchi su tangenziale autostrada e in via Stalingrado. Al termine degli atti, quattro, tra i quali un minorenne, sono stati arrestati per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, mentre altri due. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

