Quasi un milione e 700mila euro per rendere più efficienti le scuole del territorio

Quasi un milione e 700mila euro per rendere più efficienti le scuole della nostra provincia."La nuova tranche del Bando Recap porta nelle casse dei Comuni lombardi oltre 23 milioni di euro aggiuntivi, superando così i 90 milioni complessivi destinati da Regione Lombardia a scuole, biblioteche e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Quasi un milione e 700mila euro per rendere più efficienti le scuole del territorio; Inclusione e benessere sociale: in campo 90 progetti per quasi 2 milioni di euro; Sos sostegno: dal Comune quasi 20 milioni.

