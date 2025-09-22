Quasi 20mila euro dal mercatino del Calcit
Quasi 20mila euro sono i soldi raccolti con la 23esima edizione del Mercatino dei ragazzi del Calcit di Arezzo che si è svolta nel piazzale di Arezzo Fiere e Congressi. A raggiungere questo obiettivo anche le serate di Calcit in scena. Una serie di iniziative apprezzate dai visitatori con spazi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
