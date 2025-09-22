Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Il valore del PSV oggi Alla data del 21 Settembre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 0,316 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 33,51 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenze recenti del PSV Analizzando l’andamento delle ultime settimane, il prezzo del PSV mostra una tendenza leggermente ribassista rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un picco di 37,89 euroMWh (0,354 €Smc) il 10 Settembre 2025, il prezzo ha progressivamente perso terreno, stabilizzandosi attorno ai 33-34 euroMWh (0,308-0,318 €Smc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

