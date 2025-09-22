Quanto siete belli Si sono sposati | splendida location per il Sì della coppia famosa della tv
Doveva rimanere un evento privato, quasi segreto, e invece è diventato una delle nozze più chiacchierate del momento. Due volti noti del mondo dello spettacolo hanno scelto di suggellare il loro amore con una cerimonia raccolta ma dal fascino unico. Dopo tre anni di fidanzamento, la coppia ha deciso di pronunciare il fatidico “sì” davanti a un panorama da sogno, tra l’emozione degli invitati e l’attenzione dei media incuriositi. A unirsi in matrimonio sono stati l’attore palermitano Alessio Vassallo e l’ex protagonista di “Uomini e donne” Ginevra Pisani. I due vip hanno celebrato le nozze sabato 20 settembre, davanti al mare del golfo di Napoli, città natale della sposa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
