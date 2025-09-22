Quanto si risparmia Bonus elettrodomestici 2025-2026 | quando arriva e come funziona

Sta per tornare un’agevolazione molto attesa dalle famiglie italiane: il bonus elettrodomestici, che consentirà di ottenere uno sconto fino a 200 euro sull’acquisto di grandi apparecchi destinati a sostituire modelli più vecchi e meno efficienti. Il provvedimento, inserito nell’ultima Legge di Bilancio, attende solo la pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale e potrebbe restare in vigore fino al 2027. Si tratta di un contributo che sarà accessibile tramite un codice da presentare direttamente al negozio al momento dell’acquisto, evitando passaggi burocratici complessi. Per poter accedere al beneficio, sarà necessario rottamare un elettrodomestico obsoleto e comprarne uno con classe energetica superiore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it