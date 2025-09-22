Quanto incidono il mare e le sue risorse sull’economia italiana?

Foggiatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con quasi 8.000 km di coste e una posizione strategica al centro del Mediterraneo, l’Italia ha nel mare una delle sue principali leve di crescita economica. La Blue Economy comprende filiere cruciali come trasporto merci e passeggeri, cantieristica, pesca, turismo e logistica portuale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidono - mare

Quanto incidono il mare e le sue risorse sull’economia italiana?; OLTRE LE TRIVELLE UN MARE DI RISORSE. TUTTI I MOTIVI DEL ‘SI’; Pesca, l'europarlamentare Lupo al fianco delle marinerie siciliane.

incidono mare sue risorseIl mare tra tutela ed economia: «Senza una svolta, entro il 2025 la pesca è compromessa» - E se non diamo una svolta, entro il 2050 la pesca, a cominciare da quella artigianale, potrebbe essere compromessa». Riporta lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Incidono Mare Sue Risorse