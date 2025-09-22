Quanto ha venduto Borderlands 4? Il gioco ha raggiunto un traguardo importante per gli analisti

Borderlands 4 ha confermato il proprio peso come uno dei lanci più forti del 2025, visto che secondo i dati di Alinea Analytics, il titolo di Gearbox Software ha superato i 2,5 milioni di giocatori nelle prime settimane, con ricavi che vanno oltre i 150 milioni di dollari. Le vendite sono divise tra più di 1,3 milioni di copie su Steam (circa 80 milioni di dollari) e oltre 1 milione di unità su console, segno di una distribuzione equilibrata tra piattaforme. GamesIndustry ricorda che al momento del lancio, il titolo ha registrato oltre 300.000 giocatori simultanei su Steam, con una forte concentrazione negli Stati Uniti, che rappresentano oltre la metà della base utenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

