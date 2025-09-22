Quanto ha venduto Borderlands 4? Il gioco ha raggiunto un traguardo importante per gli analisti

Borderlands 4 ha confermato il proprio peso come uno dei lanci più forti del 2025, visto che secondo i dati di Alinea Analytics, il titolo di Gearbox Software ha superato i 2,5 milioni di giocatori nelle prime settimane, con ricavi che vanno oltre i 150 milioni di dollari. Le vendite sono divise tra più di 1,3 milioni di copie su Steam (circa 80 milioni di dollari) e oltre 1 milione di unità su console, segno di una distribuzione equilibrata tra piattaforme. GamesIndustry ricorda che al momento del lancio, il titolo ha registrato oltre 300.000 giocatori simultanei su Steam, con una forte concentrazione negli Stati Uniti, che rappresentano oltre la metà della base utenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Quanto ha venduto Borderlands 4? Il gioco ha raggiunto un traguardo importante, per gli analisti

In questa notizia si parla di: venduto - borderlands

Doppio appuntamento con le classifiche dei videogiochi più venduti in Italia. Scopriamo insieme la top 3 delle ultime due settimane. WEEK 37 1. Borderlands 4 per PC 2. Borderlands 4 per PlayStation 5 3. NBA 2K26 per PlayStation 5 - X Vai su X

Il caso Borderlands 4, ma anche Cyberpunk 2077 al lancio e tanti altri casi. Ci vendono sogni, ma non solide realtà? https://gametimers.it/non-compriamo-videogame-ma-promesse-a-prezzo-pieno/ #Borderlands4 #cyberpunk2077 #editoriale #videogames - facebook.com Vai su Facebook

Quanto ha venduto Borderlands 4? Ecco cosa dicono gli analisti; Borderlands 4 ha già superato i 2,5 milioni di gamer da quando è uscito; Quanto ha venduto Borderlands 4? Il gioco ha raggiunto un traguardo importante, per gli analisti.

Quanto ha venduto Borderlands 4? Ecco cosa dicono gli analisti - Stando alle stime effettuate da Alinea Analytics, ecco quanto ha venduto finora Borderlands 4 e gli incassi che è riuscito a produrre. Si legge su multiplayer.it

Borderlands 4: superati i 2,5 milioni di giocatori - Two Interactive: oltre 2,5 milioni di giocatori hanno esplorato Kairos dal lancio. Scrive vgmag.it