Quanto guadagna chi vince il Pallone d’Oro 2025 | i candidati da Dembélé a Mbappé
Ma i candidati al Pallone d’Oro quanto vincono? La risposta più semplice è diretta è soltanto una: non vincono nulla. Non è infatti previsto un premio in denaro. Non ci sono mai stati soldi in palio per questo riconoscimento e lo stesso vale per l’edizione 2025. Di soldi nel calcio ne girano, eccome, ma i riconoscimenti sono ancora alla “vecchia maniera”. Come detto, però, questa è la risposta più semplice. Se vi interessa, infatti, di seguito trovate tutti i guadagni degli ultimi 5 vincitori, derivati proprio da questo riconoscimento. In parole povere, se sarà proprio Dembélé il Pallone d’Oro 2025, come molti si aspettano, ecco quanto guadagnerà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
