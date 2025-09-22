Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Quifinanza.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 22 Settembre 2025, il PUN giornaliero si attesta a 0,116 €kWh (116,19 €MWh), in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Analizzando il trend delle ultime settimane, il prezzo medio del mese di settembre 2025 si è mantenuto tra 0,10 e 0,12 €kWh, con alcune oscillazioni dovute a fattori stagionali e dinamiche di mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

quanto costa oggi l8217energia elettrica

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

In questa notizia si parla di: costa - oggi

Giardino impeccabile senza cavi con il tagliaerba a batteria: oggi costa la metà

Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 22 Luglio 2025

Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 23 Luglio 2025

Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 20 Agosto 2025; Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 19 Agosto 2025.

Cerca Video su questo argomento: Costa Oggi L8217energia Elettrica