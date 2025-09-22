Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 22 Settembre 2025, il PUN giornaliero si attesta a 0,116 €kWh (116,19 €MWh), in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Analizzando il trend delle ultime settimane, il prezzo medio del mese di settembre 2025 si è mantenuto tra 0,10 e 0,12 €kWh, con alcune oscillazioni dovute a fattori stagionali e dinamiche di mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

