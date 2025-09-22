Lorenzo Musetti ha ottenuto il pass per il penultimo atto dei Chengdu Open 2025 di tennis, ma non ha ancora eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno, quando giunse in finale: l’azzurro conferma il nono posto nel ranking ATP, ma scende a quota 3440. Nel caso in cui dovesse approdare in finale, invece, l’azzurro ritornerebbe a quota 3505, così come nella classifica ufficiale di lunedì 15 settembre, ma resterebbe sempre in nona posizione, mentre con il successo in finale Musetti guadagnerebbe una posizione. Con un successo nel torneo, infatti, il tennista italiano salirebbe a quota 3590, guadagnando 85 punti, ed in questo modo scavalcherebbe l’ australiano Alex de Minaur, attualmente a quota 3545, e salirebbe all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti a Chengdu nel ranking ATP? Un sorpasso possibile solo vincendo il torneo