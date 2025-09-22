Quando la Turchia abbattè un jet russo che sconfinava
Il 24 novembre 2015, alle 7:24 del mattino, un aereo da guerra russo Sukhoi Su-24 fu abbattuto nella provincia di Latakya, nei pressi del confine tra Siria e Turchia da un jet F16 turco. Pilota e copilota attivarono la procedura d’emergenza attraverso l’espulsione dal veicolo. Il pilota Oleg Peshkov fu catturato e ucciso da una milizia della minoranza turcofona attiva nell’area contro il regime. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: turchia - abbatt
Mig-31 russi per dodici minuti in Estonia, nei cieli Nato. Un episodio praticamente senza precedenti, se non altro per la durata. Un esempio: nel 2015 un caccia russo Sukhoi Su-24 fu abbattuto dalla Turchia per aver sorvolato per diciassette secondi lo spazio - facebook.com Vai su Facebook
La Turchia domina la semifinale Serataccia per la Grecia di Antetokounmpo 28 punti per Osmani, MVP del match Segui la finale di #EuroBasket Germania-Turchia su #DAZN, LIVE domenica dalle 20 - X Vai su X
Quando la Turchia abbattè un jet russo che sconfinava - 24 fu abbattuto nella provincia di Latakya, nei pressi del confine tra Siria e ... Secondo msn.com
Turchia abbatte caccia russo Putin: 'Pugnalata alle spalle' - Così il presidente russo Vladimir Putin commenta l'abbattimento da parte della Turchia di un jet russo che secondo Ankara ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it