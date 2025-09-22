Il 24 novembre 2015, alle 7:24 del mattino, un aereo da guerra russo Sukhoi Su-24 fu abbattuto nella provincia di Latakya, nei pressi del confine tra Siria e Turchia da un jet F16 turco. Pilota e copilota attivarono la procedura d’emergenza attraverso l’espulsione dal veicolo. Il pilota Oleg Peshkov fu catturato e ucciso da una milizia della minoranza turcofona attiva nell’area contro il regime. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quando la Turchia abbattè un jet russo che sconfinava